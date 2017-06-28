Moto furtada é abandonada no meio de plantação de bananas

Uma motocicleta furtada no mês passado em Dois Irmãos do Buriti foi abandonada no meio de uma plantação de bananas. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria da Polícia Militar, a denúncia da presença do veículo foi feita por um morador.

A moto foi deixada na área de uma propriedade na zona rural de Dois Irmãos do Buriti. O veículo recuperado e encaminhada para a Delegacia de Polícia local.