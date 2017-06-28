Moto furtada é abandonada no meio de plantação de bananas

Policial
Uma motocicleta furtada no mês passado em Dois Irmãos do Buriti foi abandonada no meio de uma plantação de bananas. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria da Polícia Militar, a denúncia da presença do veículo foi feita por um morador.
A moto foi deixada na área de uma propriedade na zona rural de Dois Irmãos do Buriti. O veículo recuperado e encaminhada para a Delegacia de Polícia local.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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