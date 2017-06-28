Suspeito de assassinato em frente à boate é preso em Três Lagoas

Um jovem de 20 anos foi preso em Três Lagoas, a 313 km de Campo Grande, suspeito de assassinar um homem no dia 17 de junho em frente a uma casa noturna. O mandado de prisão preventiva, expedido pelo juízo da 1º Vara Criminal, foi cumprido na segunda-feira (26).

O suspeito do crime foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. O valor da fiança foi determinado em R$ 1.974 (dois salários mínimos).

Conforme o relato do suspeito à Polícia Civil do município, o jovem confessou que brigou com a vítima no dia anterior ao homicídio. Devido ao desentendimento, o jovem recebeu ameaças de morte por parte da vítima, o que resultou no assassinato da mesma.

Além disso, a polícia também apreendeu o revólver calibre 38 utilizado no crime. A arma estava guardada com um outro jovem de 22 anos em uma residência no bairro Jardim das Acácias. (Com informações do G1)