Suspeito de assassinato em frente à boate é preso em Três Lagoas

Policial
Um jovem de 20 anos foi preso em Três Lagoas, a 313 km de Campo Grande, suspeito de assassinar um homem no dia 17 de junho em frente a uma casa noturna. O mandado de prisão preventiva, expedido pelo juízo da 1º Vara Criminal, foi cumprido na segunda-feira (26).
O suspeito do crime foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. O valor da fiança foi determinado em R$ 1.974 (dois salários mínimos).
Conforme o relato do suspeito à Polícia Civil do município, o jovem confessou que brigou com a vítima no dia anterior ao homicídio. Devido ao desentendimento, o jovem recebeu ameaças de morte por parte da vítima, o que resultou no assassinato da mesma.
Além disso, a polícia também apreendeu o revólver calibre 38 utilizado no crime. A arma estava guardada com um outro jovem de 22 anos em uma residência no bairro Jardim das Acácias. (Com informações do G1)
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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