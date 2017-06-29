Adolescentes que tinham gangue e pichavam escola são detidos pela polícia

A Polícia Civil apreendeu um grupo de adolescentes pichadores. Conforme os investigadores, os cinco menores, com idades de 16 e 17 anos, se auto intitulavam B4F decidiram pichar uma escola e planejaram toda a ação através do WhatsApp e reuniões que sempre faziam nas casas deles. Os fatos ocorriam na cidade de Sete Quedas.



Durante a ação os adolescentes chegaram a desligar o padrão de força e modificaram o foco das câmeras de vigilância da escola, porém foram frustrados por um funcionário na primeira tentativa, numa segunda tentativa conseguiram pichar a escola.



Durante a semana várias imagens circularam nos grupos de WhatsApp do município, e assim os policiais da Delegacia de Polícia de Sete Quedas conseguiram rastrear identificar e apreender os responsáveis, que foram levados para a Delegacia acompanhados de seus pais.