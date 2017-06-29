Adolescentes são apreendidos por suspeita de furtos a empresas no interior de MS

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos, na quarta-feira (28), por suspeita de terem furtado aparelhos eletrônicos e vários objetos em comércios de Bonito, a 278 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, uma agência de turismo e uma oficina mecânica foram arrombadas na quinta-feira (22). Do local foram levados computadores, televisores, câmera fotográfica, aparelhos de som, entre outros.

Os investigadores identificaram dois suspeitos, na casa de um deles foram encontrados os produtos furtados e algumas porções de maconha.

Os jovens foram apreendidos e levados à delegacia de Polícia Civil, onde os atos infracionais foram registrados como furto e tráfico de drogas.