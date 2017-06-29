Adolescentes são apreendidos por suspeita de furtos a empresas no interior de MS

Policial
Suspeitos de 17 anos arrombaram e furtaram aparelhos eletrônicos e vários objetos em agência de viagem e oficina mecânica em Bonito, diz polícia.
Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos, na quarta-feira (28), por suspeita de terem furtado aparelhos eletrônicos e vários objetos em comércios de Bonito, a 278 quilômetros de Campo Grande.
De acordo com a Polícia Civil, uma agência de turismo e uma oficina mecânica foram arrombadas na quinta-feira (22). Do local foram levados computadores, televisores, câmera fotográfica, aparelhos de som, entre outros.
Os investigadores identificaram dois suspeitos, na casa de um deles foram encontrados os produtos furtados e algumas porções de maconha.
Os jovens foram apreendidos e levados à delegacia de Polícia Civil, onde os atos infracionais foram registrados como furto e tráfico de drogas.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS