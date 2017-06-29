Batalhão de Choque e Bombeiros garantem reintegração de posse de fazenda

Policial
O Corpo de Bombeiros e o efetivo do Batalhão de Choque da Polícia Militar atuaram juntos na manhã desta quarta-feira (28) para cumprir um mandado de reintegração de posse na Fazenda Serra Dourada, localizada no km 293 da rodovia BR-419. De acordo com as informações divulgadas pelos Bombeiros, a propriedade havia sido ocupada por aproximadamente 400 famílias ligadas ao movimento sem-terra.
Pelo menos 90 homens do Choque participaram da retirada das famílias do acampamento Isaias Farias. Além da equipe dos Bombeiros de Aquidauana, uma viatura do resgate de Jardim já estava no local para ajudar na reintegração. Durante a reintegração não houve nenhuma intervenção por parte dos Bombeiros, informou a assessoria de imprensa.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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