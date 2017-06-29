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Dupla assaltava casas e vendia objetos pela OLX, diz polícia

Ladrões foram apresentados pela polícia à imprensa na tarde desta quarta-feira (28)

Luiz Guido Junior

Publicado em 29/06/2017 às 07:57

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Dois homens foram presos suspeitos de praticarem, pelo menos, oito assaltos a residências em Campo Grande. Os criminosos abordavam as vítimas na entrada de casa e, com um facão e uma arma, as obrigavam a entregar tudo o que tinham de valor. Depois, os ladrões vendiam os objetos em sites de compra online como a OLX.

De acordo com o delegado Reginaldo Salomão, da Derf (Delegacia Especializada em Roubos e Furtos), Antônio Mota Junior, 25 anos, e Augusto César Carneiro, 40 anos, haviam fugido do presídio semiaberto da Capital no dia 18 de março.

Em 45 dias, eles teriam roubado oito casas localizadas no Centro, Monte Castelo e Vilas Boas. Depois dos roubos, onde na maioria das vezes eram levadas joias, eletrodomésticos e eletrônicos, mas também veículos e outros, os criminosos vendiam os objetos na OLX.

Além da fuga de março, os dois bandidos já haviam fugido da cadeia em 2012 e são bastante conhecidos pela polícia.

Antonio, já foi preso quatro vezes por furto, três por tráfico de drogas e uma por dano qualificado, quando foi condenado a 5 anos de prisão. Já Carneiro já havia sido preso por porte ilegal de arma, violação de domicílio e furto qualificado.

Desta vez, Antônio acabou preso no dia 30 de maio e Carneiro em 26 de junho, segunda-feira, depois que policiais da Derf, em conjunto com o SIG (Setor de Investigações Gerais), cruzaram informações dos foragidos com características repassadas pelas vítimas.

A dupla permanecerá presa, respondendo por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

A OLX informa que não se responsabiliza por danos decorrentes dos negócios conduzidos por terceiros, usuários ou não, pois sua atuação se limita a disponibilizar o espaço para oferta de produtos e serviços diretamente pelos usuários anunciantes. Por esse mesmo motivo, a OLX também diz que não se responsabiliza pela conduta dos usuários, por conteúdos, produtos e serviços anunciados ou insucesso das negociações.  

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