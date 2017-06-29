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Ex-candidato a vereador de Aquidauana preso por furto é solto

Acusado e a mulher vão responder em liberdade depois de flagrante em estabelecimento atacadista de Campo Grande

Flavio Brito

Publicado em 29/06/2017 às 14:40

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Depois de passar dois dias presos, o ex-candidato a vereador pelo Democratas, em Aquidauana, V. J. D. J., 47 anos, e a esposa dele, de 42 anos, flagrados furtando em um estabelecimento atacadista na noite de terça-feira (27), em Campo Grande, foram liberados após audiência de custódia, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), no fórum da Capital.

Os dois vão responder em liberdade, mas terão que cumprir medidas cautelares impostas pela Justiça, como por exemplo, comparecer pessoalmente em todas as audiências sobre o crime. Eles também não poderão se mudar do município onde moram sem autorização. Os dois residem em Aquidauana.

V.J.D.J. foi flagrado e preso por furto depois de fazer compras acompanhado da mulher e da filha menor de idade, no comércio atacadista que fica na avenida Costa e Silva, Vila Progresso – região sul da Capital. O chefe da segurança do estabelecimento contou aos policiais que o dispositivo anti-furto disparou assim que o casal deixou a unidade. O funcionário disse ainda que já havia desconfiado da atitude dos dois durante as compras. Em virtude da quantidade de produtos comprados, o segurança preferiu verificar o sistema de monitoramento. 

O acusado foi candidato a vereador no município de Aquidauana, em 2016. Na ocasião, recebeu 51 votos e não se elegeu.

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