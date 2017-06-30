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Cinco são presos em MS por tráfico internacional de drogas usando caminhões frigoríficos

Operação Subzero foi deflagrada nesta quinta-feira (29) em MS e SP, grupo é suspeito de comprar caminhões e adaptar fundo falso para colocar droga

Flavio Brito

Publicado em 30/06/2017 às 08:19

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A Polícia Federal de Dourados deflagrou nesta manhã (29) a Operação Subzero para desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas, prender seus integrantes e apreender bens adquiridos de forma ilícita. Cinco pessoas foram presas em Mato Grosso do Sul, sendo quatro em Ponta Porã e uma em Dourados. Um empresário também foi preso em Jacareí (SP) e outro investigado continua foragido. Além deles, outras 7 pessoas já haviam sido presas desde o início das investigações, em 2015, segundo a Polícia Federal.

As investigações da PF apontaram que os traficantes traziam a droga do Paraguai e trabalhavam em dois núcleos em Mato Grosso do Sul. O de Ponta Porã era responsável por adquirir os caminhões e, em Dourados, os veículos recebiam um fundo falso, onde a droga era colocada e transportada para São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.


Os empresários de Dourados também eram responsáveis pela contratação de motoristas para o transporte da carga, segundo apurou a PF. Para camuflar a fiscalização, o grupo criminoso levava carga lícita nos caminhões e maconha e cocaína no fundo falso. Eles usavam caminhões frigoríficos, por isso, a operação foi batizada de Subzero.

“É uma operação que a gente considera plenamente exitosa porque Dourados é um ponto extremamente importante, é um entroncamento rodoviário e a droga que vinha da região de Ponta Porã e passava por aqui [...] Então, nós desbaratamos uma organização que estava fazendo todo esse transporte de logística, pegamos os principais indivíduos responsáveis, conseguimos apresentar ao poder judiciário em fato conjunto probatório, então, entendemos, que essa organização criminosa foi debelada”, disse o delegado Cléo Mazzotti, da PF, em trecho da entrevista coletiva divulgado pelo G1.

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