Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:23

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Fogos de artifício podem ter gerado boato de tiroteio, diz PM

Festa Junina realizada no bairro da Serraria teria gerado confusão de presença de arma de fogo na região

Flavio Brito

Publicado em 30/06/2017 às 10:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O barulho de fogos de artifício de uma Festa Junina realizada no bairro da Serraria, em Aquidauana, pode ter causado o boato de tiroteio na noite desta quinta-feira (29). O assunto foi comentado nas redes sociais. A Polícia Militar emitiu uma nota de esclarecimento sobre o caso, que teria sido registrado na rua Carlos Camisão. 

“O 7º Batalhão PM informa que o fato veiculado nas redes sociais sobre supostos ‘disparos de arma de fogo’ no bairro da Serraria, em Aquidauana, não foram comprovados”, diz a nota divulgada pela polícia. 

“Nenhuma pessoa foi vista pela Guarnição de serviço, ou por qualquer outra pessoa, de posse de arma de fogo ou atentando contra a vida de outro”, ressalta a PM. 

Sobre a festa junina que era realizada no bairro, a PM reforça que “alguns moradores ouviram ‘fogos de artificio’, comuns nesta época do ano”. “Qualquer testemunha ou vítima de flagrante cometimento de crime deve procurar os órgãos de segurança para o registro de ocorrência”, finaliza a nota da PM. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo