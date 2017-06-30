Fogos de artifício podem ter gerado boato de tiroteio, diz PM

Policial
Festa Junina realizada no bairro da Serraria teria gerado confusão de presença de arma de fogo na região
O barulho de fogos de artifício de uma Festa Junina realizada no bairro da Serraria, em Aquidauana, pode ter causado o boato de tiroteio na noite desta quinta-feira (29). O assunto foi comentado nas redes sociais. A Polícia Militar emitiu uma nota de esclarecimento sobre o caso, que teria sido registrado na rua Carlos Camisão.
“O 7º Batalhão PM informa que o fato veiculado nas redes sociais sobre supostos ‘disparos de arma de fogo’ no bairro da Serraria, em Aquidauana, não foram comprovados”, diz a nota divulgada pela polícia.
“Nenhuma pessoa foi vista pela Guarnição de serviço, ou por qualquer outra pessoa, de posse de arma de fogo ou atentando contra a vida de outro”, ressalta a PM.
Sobre a festa junina que era realizada no bairro, a PM reforça que “alguns moradores ouviram ‘fogos de artificio’, comuns nesta época do ano”. “Qualquer testemunha ou vítima de flagrante cometimento de crime deve procurar os órgãos de segurança para o registro de ocorrência”, finaliza a nota da PM.
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