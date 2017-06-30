Jovem é preso após tentar vender revólver em grupo de WhatsApp

Policial
Rapaz foi encontrado em conveniência, confessou o crime e entregou a arma, segundo a polícia
Um jovem de 21 anos foi preso na quinta-feira (29), no bairro São Conrado, em Campo Grande, após tentar vender um revólver sem documentação, em um grupo de WhatsApp.
O jovem foi encontrado em uma conveniência e entregou o revólver calibre 32 aos policiais. Ele foi preso em flagrante por não possuir documentação e nem autorização para posse de arma de fogo.
De acordo com a polícia, os investigadores chegaram ao rapaz após receberem uma denúncia anônima, de acordo com informações divulgadas pelo G1.
O rapaz e o revólver foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do bairro Piratininga, onde o caso foi registrado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS