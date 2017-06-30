Motorista de carro morre ao ser atingido por carreta em rodovia de MS

Policial
Um homem ainda não identificado morreu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (29), na BR-060, em Camapuã, na região norte de Mato Grosso do Sul. O corpo foi encaminhado para uma funerária do município.
Testemunhas contaram à polícia que por volta das 20h (de MS), o motorista seguia pela rodovia, perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Ao tentar retornar para a rodovia, o carro foi atingido por uma carreta.
O veículo, com placas de Campo Grande, foi arrastado por aproximadamente vinte metros. O Corpo de Bombeiros teve dificuldades para retirar o corpo das ferragens.
O motorista da carreta não ficou ferido, mesmo assim foi encaminhado a uma unidade de saúde.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Polícia Militar atenderam a ocorrência. O trânsito ficou lento na região, apenas meia pista foi liberada até a retirada dos veículos envolvidos no acidente. (Com informações do G1)
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS