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Operação Segurança Legal da PF fecha duas empresas clandestinas de segurança privada em Campo Grande

Flavio Brito

Publicado em 30/06/2017 às 17:06

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Em cumprimento às ações simultâneas executadas em todo o território nacional no âmbito da Operação Segurança Legal, a Polícia Federal encerrou hoje (30) as atividades de duas empresas clandestinas de segurança privada localizadas em Campo Grande. Foram lavrados Autos de Encerramento de Atividades para as empresas SDA Serviços de Asseio e Conservação e Vargas Vigilantes por não possuírem autorização da PF para exercer atividade de segurança privada.

As empresas ofereciam ao mercado serviços de vigilância patrimonial e segurança privada sem constarem da relação de empresas legalizadas do GESP – Gerenciamento Eletrônico de Segurança Privada da PF. Ambas já foram alvos de denúncias protocoladas junto à Delegacia Especializada no Controle da Segurança Privada, a Delesp, que culminou com o fechamento das empresas.

No banco de dados do GESP, constam 38 empresas no MS legalmente autorizadas pela PF – órgão responsável pelo controle e autorização da atividade de segurança privada no Brasil – a oferecer serviços de segurança orgânica e vigilância patrimonial. Em relação às empresas clandestinas, que operam sem a autorização da PF, as denúncias e informações são investigadas pelos policiais federais à medida que chegam ao conhecimento da Delesp no Estado.

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