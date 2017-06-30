PRF põe fim a sequestro, enquanto vítima estava em poder de menores infratores

Na final da tarde desta quinta-feira (29) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pôs fim a um sequestro, enquanto a vítima, um homem e 50 anos, motorista profissional, era mantido refém sob ameaça de uma arma branca (um facão) em seu próprio veículo, segundo as informações divulgadas pela assessoria.

Durante operações de fiscalização, policiais rodoviários federais da Divisão de Operações Aéreas, abordaram um veículo Renalt/Logan, na Unidade Operacional da PRF em Campo Grande, na BR-163, km 454, e identificaram dois menores no veículo (ambos de 16 anos) que mantinham um homem sob ameaça de uma faca. No momento da abordagem os menores tentaram fugir e chegaram a esboçar reação contra os policiais, mas foram contidos. A vítima então correu para a rodovia e expôs que estava sequestrado pela dupla.

Segundo relato da vítima, ele foi abordado pelos menores em uma estrada próximo a um assentamento, no “Capão Seco”, no município de Sidrolândia (MS) e obrigado a seguir para Anhanduí (distrito de Campo Grande) até a BR-163 e era levado para a Capital, sempre sob ameaça.

Com a dupla foram encontrados diversos objetos, cuja origem não foi declarada. Os menores informaram que são dependentes químicos e estavam em um centro de tratamento próximo do local do sequestro. Também informaram que são infratores reincidentes. A vítima, veículo, objetos e os menores apreendidos serão encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Campo Grande.



