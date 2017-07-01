Foragido da Justiça é flagrado com cocaína no bairro Nova Aquidauana

Policial
Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar no início da tarde desta sexta-feira (30). Ele foi flagrado com cocaína e estava foragido da Justiça.
O rapaz foi detido durante o patrulhamento feito pela Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas), do 7º Batalhão PM, no bairro Nova Aquidauana. Ele tentou fugir quando percebeu a presença da polícia.
Ao ser questionado sobre a droga, disse ter comprado por R$ 10, de um conhecido seu.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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