Foragido da Justiça é flagrado com cocaína no bairro Nova Aquidauana

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar no início da tarde desta sexta-feira (30). Ele foi flagrado com cocaína e estava foragido da Justiça.

O rapaz foi detido durante o patrulhamento feito pela Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas), do 7º Batalhão PM, no bairro Nova Aquidauana. Ele tentou fugir quando percebeu a presença da polícia.

Ao ser questionado sobre a droga, disse ter comprado por R$ 10, de um conhecido seu.