Idoso de 61 anos usa muleta para reagir assalto e leva dois tiros

Um idoso de 61 anos, que não tem a perna esquerda, foi baleado na madrugada deste sábado (1), ao reagir a um assalto, na vila Margarida, em Campo Grande. A vítima foi atingida por dois disparos e está internada na Santa Casa. Os assaltantes fugiram com o dinheiro do aposentado.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta da 1h30 (de MS), o aposentado seguia pela rua Elizioter Araújo França e quando chegou ao cruzamento com a rua Itacaiunas foi rendido por dois homens em uma motocicleta.

O idoso reagiu. Ele usou uma muleta para tentar acertar o assaltante que estava armado com uma faca. Nesse momento, a vítima foi baleada na perna direita e no braço direito, pelo outro assaltante, armado com um revólver, de acordo com informações divulgadas pelo G1.

Depois de balear o idoso, os ladrões roubaram R$ 350 e fugiram. Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local e ouviu a vítima pedindo socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o aposentado para o hospital. Ele está em observação.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro de Campo Grande, como roubo com lesão corporal grave.