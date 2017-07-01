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Justiça determina prisão de Christiano Luna por morte de segurança

Christiano quebrou todas as condições impostas pelo Justiça, para responder o processo em liberdade provisória

Renan Nucci

Publicado em 01/07/2017 às 08:50

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A pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 20ª Promotoria de Justiça que tem como titular o Promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, foi decretada sexta-feira (30/6), a prisão do réu Christiano Luna de Almeida, 29 anos, acusado pelo assassinato do segurança Jeferson Bruno Escobar.

A prisão foi decretada pelo Juiz Aluízio Pereira dos Santos, depois que a 20ª Promotoria de Justiça recebeu fotos, nas quais constavam Christiano Luna consumindo bebida alcoólica em um bar e restaurante em Campo Grande. Diante desses fatos, Christiano quebrou todas as condições impostas pelo Justiça, para responder o processo em liberdade provisória.

O acusado já foi preso pelas autoridades policiais e encontra-se recolhido à disposição da Justiça.

O Promotor de Justiça Douglas Oldegardo esclarece que o juízo, 'Diante do descumprimento das medidas impostas, revogou a liberdade provisória cujas condições ele descumpriu. A prisão hoje decretada e cumprida decorreu das próprias ações do acusado'.

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