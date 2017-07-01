PRF apreende mais de 4 mil kg de maconha em caminhão roubado em SP

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e apreendeu 4,3 toneladas de maconha. O motorista de 28 anos foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (29), em Dourados, e poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador.

De acordo com as informações divulgadas pela PRF, no km 260, da BR-163, os agentes deram ordem de parada ao caminhão Iveco/Tector com placas aparentes de Passos (MG), que desobedeceu a ordem e empreendeu fuga, sendo alcançado cerca de 500 metros à frente.

Os agentes encontraram escondida, em meio a carga de tijolos, grande quantidade de maconha, totalizando 4.345 Kg da droga. Foi constatado ainda que o veículo tinha sinais de adulteração com placas originais de Franca (SP), com ocorrência de roubo/furto no dia 22 de agosto 2016, no interior de São Paulo.

O condutor disse que pegou o caminhão carregado em Laguna Carapã, levaria até a cidade de Cuiabá (MT), e receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo serviço. O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados.