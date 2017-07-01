Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:24

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

PRF apreende mais de 4 mil kg de maconha em caminhão roubado em SP

Flavio Brito

Publicado em 01/07/2017 às 08:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e apreendeu 4,3 toneladas de maconha.  O motorista de 28 anos foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (29), em Dourados, e poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador.

De acordo com as informações divulgadas pela PRF, no km 260, da BR-163, os agentes deram ordem de parada ao caminhão Iveco/Tector com placas aparentes de Passos (MG), que desobedeceu a ordem e empreendeu fuga, sendo alcançado cerca de 500 metros à frente.

Os agentes encontraram escondida, em meio a carga de tijolos, grande quantidade de maconha, totalizando 4.345 Kg da droga. Foi constatado ainda que o veículo tinha sinais de adulteração com placas originais de Franca (SP), com ocorrência de roubo/furto no dia 22 de agosto 2016, no interior de São Paulo.

O condutor disse que pegou o caminhão carregado em Laguna Carapã, levaria até a cidade de Cuiabá (MT), e receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo serviço. O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo