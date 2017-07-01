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Rapaz perde quase R$ 250 em empréstimo oferecido pela internet

Aquidauanense depositou a quantia na esperança de obter valor necessário para tratamento médico

Flavio Brito

Publicado em 01/07/2017 às 08:13

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Um rapaz de 27 anos registrou boletim de ocorrência depois de perder R$ 245,39 em uma transição de empréstimo iniciada pela internet. O caso foi registrado como estelionato na tarde desta sexta-feira (30).

De acordo com as informações da vitima, depois de cadastrar em um site, uma pessoa ligou para numero dele e se identificou como agente financeiro. Durante a ligação, a pessoa teria dito que o empréstimo tinha sido aprovado, mas o aquidauanense teria de fazer o depósito de R$ 700, já que o CPF dele tinha uma restrição – em virtude de dívidas anteriores. 

Segundo o suposto agente financeiro, o valor seria usado para burlar o sistema do banco. A vítima explicou que tinha apenas parte deste valor. O depósito foi acertado, mas a vitima não recebeu o valor do empréstimo que seria usado para um tratamento médico.

Todos os contatos do suposto agente foram feitos com telefones com DDD de São Paulo, incluindo um número de celular. Segundo a vítima, o cadastro inicial foi feito no site de uma das empresas que atuam no mercado com o registro de inadimplentes. 

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