Homem é assassinado com quatro tiros ao apartar briga em churrasco

Policial
Autor foi identificado como Sérgio Rodrigues e está foragido
Briga durante churrasco em uma residência no Bairro Ariovaldo Pereira, em Rio Verde de Mato Grosso, na noite de ontem, terminou com um homem de 33 anos morto com ao menos quatro tiros. Dalvanei Delmondes Soares foi baleado ao tentar apartar a confusão envolvendo amigos bêbados.
De acordo com o site Coxim Agora, um dos envolvidos na briga, identificado como Sérgio Rodrigues, de 40 anos, teria reprovado a intromissão de Dalvanei e, por este motivo, sacou um revólver calibre 38 e passou a baleá-lo. Em seguida, o autor entrou no imóvel, pegou outra arma e fugiu. Ele não foi encontrado até o fechamento desta edição.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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