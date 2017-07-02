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Violência

Homem é baleado na cabeça após se envolver em briga em festa julina

O homem foi levado ao hospital municipal e está em observação

Renan Nucci

Publicado em 02/07/2017 às 13:05

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Homem de 31 anos foi baleado na cabeça por um jovem de 18 anos em frente a um bar na região central de Antônio João, distante 279 km de Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 03 horas da manhã deste domingo (02). Os suspeitos e a vítima teriam se envolvido em uma briga momentos antes em uma festa julina.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima estava em um bar na região central da cidade quando dois homens, sendo o adolescente e outro identificado apenas como “China”, passaram correndo pelo local e desferindo tiros.

Conforme relatado pela testemunha a polícia, a vítima teria entrado em luta corporal com os autores horas antes em uma festa julina que acontecia em uma escola. Não há informações sobre o motivo da briga.

O homem foi levado ao hospital municipal da cidade e está em observação. A polícia não localizou os autores.

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