Homem é baleado na cabeça após se envolver em briga em festa julina

Violência
O homem foi levado ao hospital municipal e está em observação
Homem de 31 anos foi baleado na cabeça por um jovem de 18 anos em frente a um bar na região central de Antônio João, distante 279 km de Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 03 horas da manhã deste domingo (02). Os suspeitos e a vítima teriam se envolvido em uma briga momentos antes em uma festa julina.
Consta no boletim de ocorrência que a vítima estava em um bar na região central da cidade quando dois homens, sendo o adolescente e outro identificado apenas como “China”, passaram correndo pelo local e desferindo tiros.
Conforme relatado pela testemunha a polícia, a vítima teria entrado em luta corporal com os autores horas antes em uma festa julina que acontecia em uma escola. Não há informações sobre o motivo da briga.
O homem foi levado ao hospital municipal da cidade e está em observação. A polícia não localizou os autores.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS