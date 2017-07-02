Jovem morre após dar entrada em hospital ferido na testa e pescoço

A Polícia Civil investiga a morte de Kitilo Isnard Fernandes, de 26 anos, ocorrida na noite de ontem, no Hospital Regional de Amambai. A vítima deu entrada na unidade apresentando ferimentos na testa e no pescoço, aparentamente por facão ou machado.



Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi informada sobre o caso somente quando a funerária já tinha sido acionada para recolhimento do corpo. No hospital, investigadores analisaram os ferimentos e levantaram suspeita de homicídio.



Conforme apurado, Kitilo residia na aldeia indígena de Amambai, conforme documento deixado por familiares durante cadastro do hospital. As causas da morte, bem como possíveis autores, ainda são desconhecidos. O caso foi registrado como morte a esclarecer.