Acidentes de trânsito marcam o domingo

Os acidentes de trânsito seguem fazendo vítimas e preocupando as autoridades de segurança e saúde Aquidauana e Anastácio. De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o domingo (2) foi marcado por pelo menos três ocorrências. Uma jovem de 26 anos teve de ser socorrida na rua Manoel Antônio Paes de Barros – no bairro Guanandy.

A condutora sofreu uma queda de moto que causou escoriações nos pés, joelhos e um corte no rosto. Ela foi atendida por volta das 11h e foi levada para o Pronto-Socorro. Em Anastácio, uma criança de cinco anos foi vítima de atropelamento. Segundo informações das testemunhas, o menor foi atropelado por um motociclista que fugiu do local, não prestando socorro, mas o condutor é conhecido da família.

A criança teve um corte na orelha esquerda, hematoma na cabeça, escoriações no ombro, cotovelos, joelhos e pés, além de um corte no calcanhar do pé direito. Em Camisão, por volta das 17h de ontem, um homem de 35 anos foi ajudado por outro motociclista depois de uma queda de moto no Morro do Paxixi. A viatura foi abordada no meio do caminho. A vítima tinha escoriações nos cotovelos, mãos e joelhos e um corte na parte inferior da perna esquerda.