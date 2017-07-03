Adolescente de 16 anos é flagrado com moto furtada em Anastácio

A Equipe Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) do 7º Batalhão PM, durante rondas realizadas na avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, flagrou um motociclista tentando fugir dos policiais militares. O jovem tinha apenas 16 anos.

Depois de desrespeitar a sinalização da via e colocar em risco a integridade das demais pessoas, o condutor da moto foi detido pela PM instantes depois.

A motocicleta conduzida tinha sido furtada na cidade de Campo Grande, dias atrás. Ao ser questionado sobre o furto, ele confessou que sabia da situação da moto, dizendo que veio até Anastácio por outra rota, via MS-345, para fugir da fiscalização. Além disso, disse que entregou uma arma de fogo a uma pessoa moradora na zona rural de Aquidauana.

Com o relato do adolescente e com a moto recuperada, a Equipe Rotai solicitou o apoio da Equipe Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas). As equipes foram até a residência indicada pelo jovem e encontraram umhomem de 29 anos com um revólver calibre .32, escondido entre suas peças de roupas.

Os dois foram encaminhados a Delegacia de Polícia local, juntamente com a motocicleta recuperada e a arma de fogo apreendida.