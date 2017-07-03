Adolescente de 16 anos é flagrado com moto furtada em Anastácio

Policial
Jovem contou aos policiais que tinha entregado arma a homem de 29 anos em propriedade rural
A Equipe Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) do 7º Batalhão PM, durante rondas realizadas na avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, flagrou um motociclista tentando fugir dos policiais militares. O jovem tinha apenas 16 anos.
Depois de desrespeitar a sinalização da via e colocar em risco a integridade das demais pessoas, o condutor da moto foi detido pela PM instantes depois.
A motocicleta conduzida tinha sido furtada na cidade de Campo Grande, dias atrás. Ao ser questionado sobre o furto, ele confessou que sabia da situação da moto, dizendo que veio até Anastácio por outra rota, via MS-345, para fugir da fiscalização. Além disso, disse que entregou uma arma de fogo a uma pessoa moradora na zona rural de Aquidauana.
Com o relato do adolescente e com a moto recuperada, a Equipe Rotai solicitou o apoio da Equipe Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas). As equipes foram até a residência indicada pelo jovem e encontraram umhomem de 29 anos com um revólver calibre .32, escondido entre suas peças de roupas.
Os dois foram encaminhados a Delegacia de Polícia local, juntamente com a motocicleta recuperada e a arma de fogo apreendida.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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