Carreta seguia do MS com 2,6 toneladas de maconha rumo ao Paraná

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã de domingo (2) por volta das 7 horas, uma carreta bitrem transportando 89 fardos de maconha, com peso total de 2,6 toneladas.

A apreensão ocorreu durante abordagens do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-380. O condutor do veículo, um homem de 41 anos de idade despertou a atenção dos policiais ao passar em alta velocidade na rodovia. Após a abordagem, os policiais encontraram durante buscas no interior do compartimento de carga o entorpecente que teria como destino o Porto de Paranaguá, no Paraná.

O condutor, o caminhão e o entorpecente foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais. O homem disse aos policiais que receberia R$ 10 mil pelo transporte do material.