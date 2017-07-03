Getam flagra adolescente de 17 bebendo e fumando maconha em festa

A Polícia Militar Flagrou um adolescente de 17 anos consumindo bebidas alcoólicas e fumando maconha, durante uma festa que estava sendo realizada em uma residência no Centro de Anastácio. Segundo as informações divulgadas pelo 7º BPM, a situação foi descoberta depois que a Equipe Getam foi acionada para atender denúncias de perturbação da ordem.

Segundo os vizinhos, o som alto da festa estava atrapalhando o sono dos moradores. A Equipe Getam teve de comparecer ao local por duas vezes. Na primeira vez, a moradora desligou o som, depois a música foi colocada para tocar novamente.

Na segunda ida da PM a casa, o adolescente foi flagrado fumando e bebendo no interior da residência, por volta da 1h desta segunda-feira (3).