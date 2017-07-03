Getam flagra adolescente de 17 bebendo e fumando maconha em festa

Policial
Jovem estava acompanhado de outras pessoas em residência no centro de Anastácio
A Polícia Militar Flagrou um adolescente de 17 anos consumindo bebidas alcoólicas e fumando maconha, durante uma festa que estava sendo realizada em uma residência no Centro de Anastácio. Segundo as informações divulgadas pelo 7º BPM, a situação foi descoberta depois que a Equipe Getam foi acionada para atender denúncias de perturbação da ordem.
Segundo os vizinhos, o som alto da festa estava atrapalhando o sono dos moradores. A Equipe Getam teve de comparecer ao local por duas vezes. Na primeira vez, a moradora desligou o som, depois a música foi colocada para tocar novamente.
Na segunda ida da PM a casa, o adolescente foi flagrado fumando e bebendo no interior da residência, por volta da 1h desta segunda-feira (3).
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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