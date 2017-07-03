Jovem de 22 anos transportava maconha e haxixe em fundo falso de veículo

Na manhã do último sábado (01), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 110 quilos de maconha e 11 quilos de haxixe, na BR-267, no município de Bataguassu. A droga era transportada em um automóvel Renault Megane conduzido por um homem de 22 anos, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas.



No km 39, da BR-267, os policiais rodoviários federais abordaram o veículo que tem placas de Campo Grande. Foram encontrados em compartimentos ocultos do carro 121 quilos de droga, sendo distribuídos em 23 pacotes de haxixe e 149 tabletes de maconha. O automóvel, juntamente com o entorpecente, foram encaminhados à Polícia Civil.