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Flagrante

Jovem de 22 anos transportava maconha e haxixe em fundo falso de veículo

Traficante foi preso pela PRF e levado à Polícia Civil

Renan Nucci

Publicado em 03/07/2017 às 15:19

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Na manhã do último sábado (01), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 110 quilos de maconha e 11 quilos de haxixe, na BR-267, no município de Bataguassu. A droga era transportada em um automóvel Renault Megane conduzido por um homem de 22 anos, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas.


No km 39, da BR-267,  os policiais rodoviários federais abordaram o veículo que tem placas de Campo Grande. Foram encontrados em compartimentos ocultos do carro 121 quilos de droga, sendo distribuídos em 23 pacotes de haxixe e 149 tabletes de maconha. O automóvel, juntamente com o entorpecente, foram encaminhados à Polícia Civil.

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