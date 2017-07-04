Cinco freiras são resgatadas pela PRF após terem sido mantidas em cárcere privado

Cinco freiras que realizavam trabalho social no município de Sidrolândia (MS) foram mantidas em cárcere privado e tiveram seu veículo roubado. Uma equipe da PRF recuperou o veículo em Dourados (MS) e outra equipe, do Núcleo de Operações Especiais da PRF, resgatou as vítimas dentro de um imóvel.

De acordo com as informações da assessoria, por volta de 23h de ontem (3), a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo MMC/L 200, na BR-163, na Unidade Operacional da PRF em Dourados, e prendeu um homem que teria participado do sequestro.

Após o veículo ter sido recuperado, equipes da Polícia Rodoviária Federal entraram em contato a Arquidiocese, proprietária do veículo. As cinco freiras realizavam trabalho social em um assentamento Eldorado, em Sidrolândia.

Policiais do Núcleo de Operações da PRF chegaram até o local onde as mulheres estavam alojadas e as encontraram trancadas dentro de um imóvel, sem seus pertences e celulares. Elas foram retiradas do local e informaram que, por volta das 20h30, foram surpreendidas por dois homens encapuzados que roubaram os telefones e vários objetos de valor.

Segundo relato das vítimas, elas foram trancadas em um banheiro e, sob ameaça, permaneceram no local por mais de 4 horas, sob supervisão de um dos autores, enquanto o outro levava a camionete.

Após 4 horas, as vítimas perceberam que o criminoso que cuidava o cativeiro havia saído e conseguiram sair do banheiro, mas estavam trancadas e sem qualquer meio de comunicação. Os Policiais Rodoviários Federais chegaram no imóvel no início da madrugada e resgataram as vítimas, entretanto, o criminoso já havia abandonado o local.

O veículo, recuperado em Dourados era conduzido por um homem, de 25 anos, e tinha em seu poder duas facas e um capuz, o que confirmou com as informações das vítimas. Ele será encaminhado para a Polícia Civil local e o veículo devolvido à Arquidiocese.