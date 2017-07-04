Cocaína “Lamborghini” é apreendida em rodovia de MS e motorista é preso

Um motorista de 38 anos foi preso na manhã desta terça-feira (4), transportando quase 200 quilos de cocaína “Lamborghini”, na BR-163, em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande, no sul de Mato Grosso do Sul.

Os tabletes do entorpecente foram encontrados em um compartimento secreto atrás do banco do motorista. Segundo a polícia, o homem confessou o crime, disse que pegou a droga em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai e levaria até o Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 6h (de MS), um caminhão carregado com soja foi parado em abordagem de rotina.

O veículo e a droga vão ser encaminhados para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira. (Com informações do G1)