Cocaína “Lamborghini” é apreendida em rodovia de MS e motorista é preso

Policial
Motorista foi parado em abordagem de rotina na BR-163 e flagrado com em compartimento secreto, na cabine do caminhão
Um motorista de 38 anos foi preso na manhã desta terça-feira (4), transportando quase 200 quilos de cocaína “Lamborghini”, na BR-163, em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande, no sul de Mato Grosso do Sul.
Os tabletes do entorpecente foram encontrados em um compartimento secreto atrás do banco do motorista. Segundo a polícia, o homem confessou o crime, disse que pegou a droga em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai e levaria até o Paraná.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 6h (de MS), um caminhão carregado com soja foi parado em abordagem de rotina.
O veículo e a droga vão ser encaminhados para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira. (Com informações do G1)
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS