Durante perseguição, traficante abandona veículo com quase 1t de maconha

Tráfico de drogas
Voyage com placas de São Paulo transportava 909 quilos da droga e foi apreendido
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Voyage branco, com placas de São Paulo, carregado com 909 quilos de maconha. A apreensão ocorreu durante o policiamento itinerante na rodovia BR-267, na região entre Nova Andradina e Casa Verde.
O condutor abandonou o veículo e fugiu na mata às margens da rodovia, não sendo localizado. O veículo com o entorpecente foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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