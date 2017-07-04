Durante perseguição, traficante abandona veículo com quase 1t de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Voyage branco, com placas de São Paulo, carregado com 909 quilos de maconha. A apreensão ocorreu durante o policiamento itinerante na rodovia BR-267, na região entre Nova Andradina e Casa Verde.

O condutor abandonou o veículo e fugiu na mata às margens da rodovia, não sendo localizado. O veículo com o entorpecente foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.