PRF bate recorde histórico em apreensões de drogas no MS

Apreensões de drogas (maconha e cocaína) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) triplicam e batem recorde no Mato Grosso do Sul. No primeiro semestre de 2017, o órgão já contabilizou a apreensão de 103,7 toneladas de drogas no Estado. A PRF já apreendeu 432 toneladas de drogas em apenas quatro anos e meio no estado.

Os números da Superintendência Regional em Mato Grosso do Sul, no primeiro semestre de 2017, superam o triplo do número de drogas apreendidas no mesmo período de 2016, quando foram apreendidas 34,5 toneladas. Em 2016 a PRF já havia registrado o maior número de apreensões de drogas no MS: 119.946 Kg.



Entre os anos de 2013 e 2016 a PRF interceptou mais de 327 toneladas de drogas no Mato Grosso do Sul. De janeiro a junho de 2017 a PRF apreendeu o equivalente mais de 85% das drogas apreendidas em todo o ano anterior. As apreensões do semestre já superam 31% de toda droga apreendida nos últimos 4 anos.

No país, entre os anos de 2013 e 2016 os números de apreensões de drogas registrados pelo órgão foi de 671.441.638 Kg. No Mato Grosso do Sul os números de apreensões no mesmo período representa aproximadamente 48% deste total (432 toneladas).



Neste semestre a Polícia Rodoviária Federal realizou prisões de 276 pessoas por tráfico de drogas. No mesmo período do ano passado foram 195 prisões. A droga mais apreendida em 2017 no estado foi a maconha, que totalizou 102.446 Kg (cento e dois mil e quatrocentos e quarenta e seis quilos), contra 33.045 Kg (trinta e três mil e quarenta e cinco quilos) em 2016.



As apreensões de cocaína no primeiro semestre já totalizaram 1.245 Kg (um mil e duzentos e quarenta e cinco quilos), contra 1.430 Kg (um mil e quatrocentos e trinta quilos) apreendidos no mesmo período e 2.939 Kg (dois mil e novecentos e trinta e nove quilos) em todo ano anterior.



A Polícia Rodoviária Federal tem aumentado expressivamente seus resultados nos últimos anos, especialmente pela execução de projetos e planejamentos, contemplando áreas específicas, inclusive nas fiscalizações de crimes como o tráfico de drogas. Para tanto, utiliza o próprio efetivo em Grupos Especializados, aumento do número de Operações de combate ao crime, melhorias nos sistemas de informações e equipamentos. Todo investimento realizado, dentro do contexto de Segurança Pública, ainda contemplou capacitações de policiais.

O aumento dos números representa maior eficiência do trabalho realizado pelos Policiais Rodoviários Federais, considerando que as apreensões ocorrem, em maior escala, durante fiscalizações do dia-a-dia, pelo trabalho dos policiais em serviço ordinário e rondas ostensivas, favorecendo maior alcance das fiscalizações, não somente nos limites da fronteira, mas em milhares de pontos de fiscalizações.