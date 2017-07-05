Força-tarefa apreende mais de 6,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo

Mais de 6,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo, entre eles, carne e linguiças, foram apreendidos entre os dias 26 e 30 de junho em açougues e supermercados das cidades de Caarapó, Rio Brilhante e Dourados. Após as apreensões, os produtos foram destruídos.

Entre as principais irregularidades encontradas, de acordo com a delegacia, estavam o armazenamento inadequado dos alimentos, a temperatura em desconformidade com as normas sanitárias, a ausência de registro de inspeção sanitária e ter origem em abate clandestino, entre outras.

De acordo com as informações divulgadas pelo G1 MS, as apreensões foram o resultado de uma ação da força-tarefa formada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (Decon), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Superintendência Federal de Agricultura em Mato Grosso do Sul (SFA/MS) e as vigilâncias sanitárias estadual e dos municípios.

Segundo a Decon, o principal objetivo da ação foi impedir e fazer a repressão à comercialização de produtos que estivessem em condições impróprias para o consumo ou que estivessem em desacordo com as exigências da legislação sanitária.

Em razão das ilegalidades encontradas na operação, foram registrados oito boletins de ocorrência pela Decon, que vai encaminhar as unidades nos municípios.