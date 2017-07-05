Idosa de 65 anos é furtada dentro de loja no Centro

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante depois de furtar a carteira de uma idosa de 65, dentro de uma loja no Centro de Aquidauana. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a senhora tinha ido até a loja que vende móveis e eletrodomésticos para pagar uma conta. Ela informou à polícia que estava com o valor da pensão alimentícia que recebe do ex-marido.

Segundo o registro policial, ela deixou a carteira – do tipo despachante, para guardar documentos – em um balcão, enquanto esperava uma das funcionárias da loja realizae o procedimento de desbloqueio do seu cartão. Instantes depois, a carteira desapareceu. Além dos documentos, o ladrão levou a quantia de R$ 900.

Com as informações repassadas pela vítima, uma equipe do NIIC (Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas) conseguiu identificar que o furto só podia ter sido cometido por quem estava próximo a idosa no momento em que ela estava na loja, por volta das 9h desta terça-feira (4).

O homem que furtou a carteira foi encontrado em casa, ele ainda estava com o valor integral e contou aos policiais que jogou a carteira em via pública.