Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:27

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Idosa de 65 anos é furtada dentro de loja no Centro

Carteira da cliente de uma loja de móveis e eletrodomésticos de Aquidauana foi levada depois de ter sido deixada em balcão por instantes

Flavio Brito

Publicado em 05/07/2017 às 09:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante depois de furtar a carteira de uma idosa de 65, dentro de uma loja no Centro de Aquidauana. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a senhora tinha ido até a loja que vende móveis e eletrodomésticos para pagar uma conta. Ela informou à polícia que estava com o valor da pensão alimentícia que recebe do ex-marido. 

Segundo o registro policial, ela deixou a carteira – do tipo despachante, para guardar documentos – em um balcão, enquanto esperava uma das funcionárias da loja realizae o procedimento de desbloqueio do seu cartão. Instantes depois, a carteira desapareceu. Além dos documentos, o ladrão levou a quantia de R$ 900.

Com as informações repassadas pela vítima, uma equipe do NIIC (Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas) conseguiu identificar que o furto só podia ter sido cometido por quem estava próximo a idosa no momento em que ela estava na loja, por volta das 9h desta terça-feira (4).

O homem que furtou a carteira foi encontrado em casa, ele ainda estava com o valor integral e contou aos policiais que jogou a carteira em via pública. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo