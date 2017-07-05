Idoso é ameaçado com faca durante roubo em Miranda

Um idoso de 60 anos foi ameaçado com uma faca e teve os dedos da mão cortados durante um roubo em frente ao CAIC de Miranda na noite desta terça-feira (4). De acordo com o boletim de ocorrência, o senhor foi abordado em frente à escola por um homem em uma bicicleta preta, sem para-lamas. Segundo a vítima. O ladrão era “baixinho” e “troncudo”.

O idoso foi segurado pelo colarinho da camisa, enquanto o ladrão gritava: passa a carteira, passa a carteira. A vítima teve de levar pontos na mão depois que segurou a lâmina da faca, tentando se proteger. O assaltante levou a carteira da vítima com cartões de banco e de um supermercado local, além de R$ 100.