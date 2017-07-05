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Motorista cai em ribanceira com caminhonete lotada de maconha

Acidente aconteceu durante fuga da polícia em MS e droga pesou pouco mais de três toneladas

Flavio Brito

Publicado em 05/07/2017 às 08:38

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O motorista de uma caminhonete cair em uma ribanceira durante fuga da polícia e o acidente permitiu a apreensão de pouco mais de três toneladas de maconha, na noite de terça-feira (5), em Mato Grosso do Sul.

A apreensão foi feita pelo Departamento de Operações da Fronteira (DOF), em Amambai. O veículo que se envolveu no acidente seguia em comboio com outra caminhonete, uma picape e uma motocicleta.

As duas caminhonetes estavam lotadas de tabletes de maconha. Os demais veículos eram batedores. Somente o motorista do veículo que caiu na ribanceira foi preso. Ele tem 51 anos e levava a droga para Itaquiraí, onde mora. O entorpecente pesou 3007,3 quilos.

A caminhonete que caiu na ribanceira estava com placas de Piraporã (MG) e ficou bastante danificada. A outra estava com placas de Maringá (PR). Ambas estavam com registro de roubo/furto.

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