Motorista cai em ribanceira com caminhonete lotada de maconha

Policial
Acidente aconteceu durante fuga da polícia em MS e droga pesou pouco mais de três toneladas
O motorista de uma caminhonete cair em uma ribanceira durante fuga da polícia e o acidente permitiu a apreensão de pouco mais de três toneladas de maconha, na noite de terça-feira (5), em Mato Grosso do Sul.
A apreensão foi feita pelo Departamento de Operações da Fronteira (DOF), em Amambai. O veículo que se envolveu no acidente seguia em comboio com outra caminhonete, uma picape e uma motocicleta.
As duas caminhonetes estavam lotadas de tabletes de maconha. Os demais veículos eram batedores. Somente o motorista do veículo que caiu na ribanceira foi preso. Ele tem 51 anos e levava a droga para Itaquiraí, onde mora. O entorpecente pesou 3007,3 quilos.
A caminhonete que caiu na ribanceira estava com placas de Piraporã (MG) e ficou bastante danificada. A outra estava com placas de Maringá (PR). Ambas estavam com registro de roubo/furto.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS