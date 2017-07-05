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PMs são alvos de tiro de fuzil durante abordagem em rodovia de MS

Pelo menos 16 cápsulas de fuzil calibre 762 foram encontradas no local do tiroteio. Caso foi na noite de terça-feira (4), em Nova Alvorada do Sul.

Luiz Guido Junior

Publicado em 05/07/2017 às 13:41

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Uma equipe e uma viatura da Polícia Militar foram alvos de tiros de fuzil durante uma abordagem de rotina na noite de terça-feira (4), na região de Nova Alvorada do Sul, cidade a 107 km de Campo Grande. A viatura teve vidros quebrados e lataria perfurada pelos tiros. Nenhum policial ficou ferido.

O comandante da unidade, tenente-coronel Juracy Pereira da Paz, disse ao G1 que os militares faziam policiamento de rotina quando dois veículos desobedeceram a ordem de parada e começaram o tiroteio.
A viatura da PM que fez a primeira abordagem pediu reforço e, os veículos suspeitos, fugiram em direção a

Nova Alvorada do Sul, onde a segunda equipe policial também tentou interceptar os veículos e teve a viatura atingida por vários tiros.

Segundo o tenente-coronel Pereira, pelo menos 16 cápsulas de fuzil calibre 762 foram encontradas no local. Depois da troca de tiros, os suspeitos abandonaram um dos veículos e fugiram no segundo.

O carro abandonado tinha placas da Bahia, conforme a PM, e o segundo veículo fugiu sentido BR-267, rumo a São Paulo.

A viatura atingida pelos tiros teve a lataria perfurada, os vidros quebrados e foi levada para perícia. Várias equipes policiais fazem buscas desde a noite de ontem pelo veículo suspeito. Equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) dão apoio.

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