PMs são alvos de tiro de fuzil durante abordagem em rodovia de MS

Uma equipe e uma viatura da Polícia Militar foram alvos de tiros de fuzil durante uma abordagem de rotina na noite de terça-feira (4), na região de Nova Alvorada do Sul, cidade a 107 km de Campo Grande. A viatura teve vidros quebrados e lataria perfurada pelos tiros. Nenhum policial ficou ferido.

O comandante da unidade, tenente-coronel Juracy Pereira da Paz, disse ao G1 que os militares faziam policiamento de rotina quando dois veículos desobedeceram a ordem de parada e começaram o tiroteio.

A viatura da PM que fez a primeira abordagem pediu reforço e, os veículos suspeitos, fugiram em direção a

Nova Alvorada do Sul, onde a segunda equipe policial também tentou interceptar os veículos e teve a viatura atingida por vários tiros.

Segundo o tenente-coronel Pereira, pelo menos 16 cápsulas de fuzil calibre 762 foram encontradas no local. Depois da troca de tiros, os suspeitos abandonaram um dos veículos e fugiram no segundo.

O carro abandonado tinha placas da Bahia, conforme a PM, e o segundo veículo fugiu sentido BR-267, rumo a São Paulo.

A viatura atingida pelos tiros teve a lataria perfurada, os vidros quebrados e foi levada para perícia. Várias equipes policiais fazem buscas desde a noite de ontem pelo veículo suspeito. Equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) dão apoio.