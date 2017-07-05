Polícia apreende maconha em carga de vigas de concreto para construção civil

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas ao transportar cerca de duas toneladas de maconha em carga de vigas de concreto para construção civil na cidade de Amambai (MS), nesta terça-feira (4).

De acordo com as informações divulgadas pelo G1 MS, a ação foi um trabalho integrado da Polícia Civil do Paraná e Mato Grosso do Sul. As investigações coordenadas pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) do Paraná levaram os policiais até um caminhão guincho, com placas da cidade de Toledo (PR).

Segundo a polícia, o entorpecente estava escondido em fundos falsos preparados em vigas de concreto para construção civil. O motorista afirmou que não tinha conhecimento do entorpecente e foi contratado para levar o material de Coronel Sapucaia a Dourados.