PRF apreende quase uma tonelada de maconha em veículo roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 948,8 kg de maconha na BR- 163, em Jaraguari (MS). A droga foi apreendida na manhã desta terça-feira (4). De acordo com as informações divulgadas pela PRF, no km 530, os agentes policiais abordaram o veículo MMC/Outlander com placas aparentes de Dourados (MS), conduzido por um homem de 27 anos.

No interior do carro, foram encontrados vários tabletes de maconha que totalizaram 948,8 quilos da droga. O condutor afirmou ter pego o automóvel carregado em um posto em Dourados e o levaria até Bandeirantes (MS). O rapaz disse que receberia R$ 8.000 pelo serviço.

Foi constatado ainda que o veículo tinha sinais de adulteração, com registo ocorrência de roubo/furto em Campo Grande, de onde também eram as placas originais do carro. O motorista foi encaminhado, juntamente com a droga, para a Delegacia de Polícia Civil de Jaraguari.