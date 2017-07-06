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Duas pessoas morrem e duas ficam feridas em acidente na BR-163

Membros da família Darin Nantes, moradores de Anastácio e Campo Grande, viajavam de férias para Cuiabá

Flavio Brito

Publicado em 06/07/2017 às 14:21

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A família Darin Nantes vive um momento difícil depois do acidente de carro em que estava o jovem Pedro Lucas, que viajava com os avós paternos e uma tia para passar as férias em Cuiabá (MT). O acidente aconteceu nesta terça-feira (4), na rodovia BR-163. A família passava pelo posto fiscal do município de Itiquira (MT). No local, um poste estaria danificado e um fio de fibra ótica ficou atravessado na pista. 

O motorista do Renault Clio em que a família viajava teria se assustado e freado bruscamente, uma carreta que vinha logo atrás não teve de parar e bateu na traseira do carro. Segundo informações divulgadas pelo Portal Correio do Estado, o carro chegou a ser arrastado por 150 metros. A informação foi confirmada pela família em uma postagem no Facebook. 

“Quero aqui expressar a minha gratidão por Deus todo poderoso, que ontem [terça-feira] deu livramento para o meu sobrinho Pedro Lucas, filho da minha irmã, que vinha de férias para Cuiabá com seus avós paternos e uma tia, onde uma fatalidade aconteceu na estrada, bateram em uma carreta, onde foram arrastados 150 metros”, postou Larissa Cristine Darin, tia materna do jovem Pedro Lucas, que foi hospitalizado e passa bem. 

“Infelizmente, a irmã da avó paterna do meu sobrinho veio a óbito, mas Deus, com sua infinita misericórdia, poupou a vida do meu sobrinho que também estava no banco de trás. A Deus toda honra e toda glória pela vida do meu sobrinho amado”, completou Larissa, em postagem feita nesta quarta-feira (5). 

No início da tarde desta quinta-feira (6), a mãe de Pedro Lucas também usou o Facebook para informar que seu sogro acabou falecendo em decorrência do acidente. “Que Deus traga conforto aos nossos corações!! Infelizmente o pai do meu esposo, meu sogro querido, vô amado, não resistiu ao acidente e veio a falecer nesta madrugada. Estamos todos de coração partido pela perda da tia Sara e agora do Nantão como todos o conheciam! Ele era exatamente assim, como aparece nas fotos. De bem com a vida! Um super pai, super esposo, um super avô e um segundo pai para nós, noras e genro”, escreveu Marcia Darin, que mora em Anastácio, compartilhando registros do álbum de família pela rede social.  Os avós paternos de Pedro Lucas viviam em Campo Grande. 

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