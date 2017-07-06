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Homem é preso após flagrante de “gato” na conta de luz

Morador do bairro da Serraria foi flagrado pelos técnicos da Energisa e vai responder pelo furto de energia elétrica

Flavio Brito

Publicado em 06/07/2017 às 07:45

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Um homem de 34 anos foi levado para delegacia depois do flagrante de desvio de energia elétrica, o famoso “gato”. De acordo com o boletim de ocorrência, a situação foi constatada pelos técnicos da concessionária Energisa em uma casa do bairro Serraria. 

Os profissionais foram até o local por volta das 10h30 desta quarta-feira (5). A fraude foi fotografada e Polícia Civil foi acionada. O morador foi levado para a delegacia e vai responder pelo furto de energia. O combate ao furto de energia elétrica (conhecido também como gato e ligação clandestina) é imprescindível para que a Energisa possa manter a qualidade da energia fornecida sem que haja prejuízo, como oscilações e possíveis interrupções, aos clientes em situação regular, explica concessionária responsável pelo fornecimento no município.

Os furtos afetam não só as empresas distribuidoras, mas o Estado e a população de um modo geral. Por isso, a ajuda da população neste combate é extremamente importante. Qualquer pessoa pode denunciar, de forma segura e sigilosa por meio do link

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