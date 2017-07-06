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PF prende dupla que transportava cocaína em tanque de trator em MS

Droga apreendida pesou 57,2 quilos, segundo a Polícia Federal

Flavio Brito

Publicado em 06/07/2017 às 08:08

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Dois homens foram presos pela Polícia Federal após serem flagrados transportando 57,2 quilos de cocaína no tanque de combustível de um trator. De acordo com as informações divulgadas pelo G1, caso ocorreu nesta quarta-feira (5) em Corumbá (MS).

De acordo com a PF, policiais faziam um trabalho de fiscalização em uma área alagada quando viram um trator - o veículo teria sido usado em virtude da facilidade para se deslocar pela área coberta por água. 

Quando os agentes fizeram buscas pelo trator, encontraram a droga escondida no tanque de combustível. Os dois ocupantes levantaram suspeita após contaram versões diferentes sobre o que estavam fazendo ali e para onde iam.

O entorpecente estava armazenado em tabletes e com embalagens coloridas. Os suspeitos, que são de Coxim (MS) foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas.

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