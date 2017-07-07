Homem é preso pela PF em Terenos com 21 quilos de cocaína

A Polícia Federal prendeu hoje um homem em abordagem realizada próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Terenos, na BR-262, quando este transportava 21 quilos de cocaína escondidos na lataria de um carro.



O motorista, de 30 anos, juntamente com o veículo Gol, foi conduzido até a Superintendência Regional da PF, em Campo Grande, onde foram encontrados os tabletes com a droga.



Os policiais desconfiaram do motorista porque, no momento da abordagem, ele mostrou-se tenso, respondendo as perguntas com nervosismo. O motorista encontra-se custodiado na Superintendência por tráfico de drogas. O objetivo dele, que é residente em Rio Verde, seria entregar a carga em Corumbá.