Homem é preso pela PF em Terenos com 21 quilos de cocaína

Tráfico de drogas
Droga seria entregue em Corumbá
A Polícia Federal prendeu hoje um homem em abordagem realizada próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Terenos, na BR-262, quando este transportava 21 quilos de cocaína escondidos na lataria de um carro.
O motorista, de 30 anos, juntamente com o veículo Gol, foi conduzido até a Superintendência Regional da PF, em Campo Grande, onde foram encontrados os tabletes com a droga.
Os policiais desconfiaram do motorista porque, no momento da abordagem, ele mostrou-se tenso, respondendo as perguntas com nervosismo. O motorista encontra-se custodiado na Superintendência por tráfico de drogas. O objetivo dele, que é residente em Rio Verde, seria entregar a carga em Corumbá.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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