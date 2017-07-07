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Justiça condena acusados pela morte de policial civil que investigava roubo

Para o Sinpol-MS, o assassinato de um policial civil no exercício de sua função deve ser punido no rigor da lei

Renan Nucci

Publicado em 07/07/2017 às 15:43

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Ontem foram julgados os cinco acusados pela morte do investigador Dirceu Rodrigues dos Santos, ocorrido em 22 de abril de 2014 em Campo Grande. Destes, quatro foram condenados e um absolvido. Para o Sinpol-MS, o assassinato de um policial civil no exercício de sua função deve ser punido no rigor da lei. “Quando há o homícidio de um policial, o estado sangra, pois há uma afronta ao poder do estado e da justiça representado através daquele servidor. A sentença proferida foi justa, mas não trará de volta o amigo amado por toda uma categoria, tampouco o ente querido de uma família”, declarou o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda.

Sentenças

Alexsandro Gonçalves Rocha, conhecida como travesti Aléxia, confessou o assassinato e foi condenada a 24 anos de reclusão e 3 meses de detenção por homicídio doloso qualificado, lesão corporal leve contra o outro policial ferido, corrupção de menores e furto qualificado das armas dos investigadores.

Alexandre Gonçalves Rocha foi condenado a 9 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 10 dias/multa pelos crimes de lesão corporal dolosa seguida de morte, lesão corporal leve contra o segundo policial, corrupção de menores e furto qualificado da arma das vítimas.

Cleber Ferreira Alves e Renato Ferreira Alves foram condenados por receptação das armas dos policiais civis e posse ilegal de arma de fogo. Cleber terá pena de 2 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 20 dias/multa e Renato terá pena de 1 ano de reclusão, 1 ano de detenção e 10 dias/multa. Giovani de Oliveira Andrade foi absolvido.

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