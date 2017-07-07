Polícia Militar apreende 62,8 toneladas de drogas no primeiro semestre de 2017

A Polícia Militar apreendeu no primeiro semestre de 2017, 62,8 toneladas de drogas em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, resultado das ações preventivas e repressivas da instituição em todos os 77 municípios, o que corresponde a 37% das apreensões realizadas pelas forças de segurança estaduais.



Ao todo, foram retiradas de circulação 169,8 toneladas de entorpecentes por todos os órgãos da Secretaria de Segurança Pública . A apreensão desarticula o tráfico de drogas, tira traficantes de circulação e salva a vida de milhares de famílias.



No ano passado, de janeiro a dezembro, o Estado tirou de circulação 296 toneladas de drogas, desse total, a PM apreendeu 46%(135, 2 toneladas), o que mostra a efetividade das ações da instituição, como abordagens, barreiras e operações.



De acordo com o Comandante Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, as ações de combate ao tráfico continuarão enérgicas em todo o estado. “ As abordagens a pessoas e veículos, principalmente em rodovias, garantem um combate efetivo ao tráfico e resultam em grandes apreensões como mostram os números, a PMMS tem feito a sua parte”.