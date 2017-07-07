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Polícia Militar apreende 62,8 toneladas de drogas no primeiro semestre de 2017

Ao todo, foram retiradas de circulação 169,8 toneladas de entorpecentes por todos os órgãos da Secretaria de Segurança Pública

Renan Nucci

Publicado em 07/07/2017 às 15:47

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A Polícia Militar apreendeu no primeiro semestre de 2017, 62,8 toneladas de drogas em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, resultado das ações preventivas e repressivas da instituição em todos os 77 municípios, o que corresponde  a 37% das apreensões realizadas pelas forças de segurança estaduais.


Ao todo, foram retiradas de circulação 169,8 toneladas de entorpecentes por todos os órgãos da Secretaria de Segurança Pública . A apreensão desarticula o tráfico de drogas, tira traficantes de circulação e salva a vida de milhares de famílias.


No ano passado, de janeiro a dezembro, o Estado tirou de circulação 296 toneladas de drogas, desse total, a PM apreendeu 46%(135, 2 toneladas), o que mostra a efetividade das ações da instituição, como abordagens, barreiras e  operações.


De acordo com o Comandante Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, as ações de combate ao tráfico continuarão enérgicas em todo o estado. “ As abordagens a pessoas e veículos, principalmente em rodovias, garantem um combate efetivo ao tráfico e resultam em grandes apreensões como mostram os números, a PMMS tem feito a sua parte”.

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