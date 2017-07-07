Polícia Militar fecha “boca de fumo” no bairro Alto

A equipe da Agência Local de Inteligência (Serviço Reservado) fechou mais um “ponto de venda de drogas” nesta quinta-feira (6), no bairro Alto, em Aquidauana. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria do 7º Batalhão PM, a suspeita começou depois de a equipe ter observado várias movimentações suspeitas em uma residência do bairro. Dois homens foram presos pelo consumo e venda de drogas.

Segundo a polícia, por volta das 20h, foi solicitado o apoio da Equipe Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas) para verificar o local. Assim que os agentes chegaram, depararam-se com um homem de 24 anos entrando e saindo da casa, conduzindo uma motocicleta. O rapaz se recusou a obedecer a ordem de parada dos policiais militares, fugindo em alta velocidade pelas ruas da cidade. Ele foi alcançado e detido pelos policiais.

Uma porção de maconha foi encontrada em um de seus bolsos, depois que ele foi revistado. Ao ser questionado sobre a droga, ele disse aos policiais que havia comprado nos fundos da residência de onde tinha acabado de sair. Segundo ele, era um ponto de venda de entorpecentes.

As equipes solicitaram o apoio da Equipe Canil/Rotai e, juntos, retornaram ao local. Com a ajuda dos cães farejadores do Canil/Rotai, mais de um quilo e meio de maconha –em forma de tabletes e porções– estava escondido no interior de um sofá e dentro de uma caixa de som, do morador da residência.

O “vendedor” de drogas, homem de 22 anos, o motociclista que foi flagrado comprando e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia local, pelas equipes Rotai e Radiopatrulha.