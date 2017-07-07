PRF apreende 200 kg de maconha após veículo ser abandonado por traficante

Policiais rodoviários federais apreenderam 200 quilos de maconha, na manhã desta quinta-feira (6), no km 33 da BR- 163, em Eldorado (MS).

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada ao veículo Corsa Sedan com placas de Pitanga (PR). O condutor não obedeceu e fugiu, abandonando o carro no km 31, no município de Mundo Novo (MS). O condutor do carro não foi localizado.

No interior do automóvel, foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizaram 200 kg da droga. O veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local.