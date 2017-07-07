PRF apreende 200 kg de maconha após veículo ser abandonado por traficante

Policial
Policiais rodoviários federais apreenderam 200 quilos de maconha, na manhã desta quinta-feira (6), no km 33 da BR- 163, em Eldorado (MS).
De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada ao veículo Corsa Sedan com placas de Pitanga (PR). O condutor não obedeceu e fugiu, abandonando o carro no km 31, no município de Mundo Novo (MS). O condutor do carro não foi localizado.
No interior do automóvel, foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizaram 200 kg da droga. O veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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