Adolescente brasileiro é sequestrado e executado na fronteira

Violência
Corpo da vítima foi encontrado na Colônia de Cerro Corá, no Paraguai
O brasileiro Renan dos Santos Espíndola, de 17 anos, foi sequestrado, executado com tiros na cabeça de pistola 9mm e depois foi jogado no Paraguai. O corpo dele foi encontrado na manhã deste sábado, na Colônia de Cerro Corá, no município de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.
A suspeita é de que a vítima tenha sido executada em acerto de contas do crime organizado. O corpo foi avistado por moradores que transitavam pela região e acionaram a polícia. A vítima foi encontrada caída de costas, segurando o moletom. O local não é distante da fronteira com o Brasil.
Apreensão de drogas
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DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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