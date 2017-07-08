Ao verificar briga na frente de casa, idoso é agredido na cabeça

Anastácio
Vítima pediu ajuda no pronto-socorro de Aquidauana, onde levou pontos nos ferimentos
Idoso de 71 anos foi agredido na madrugada deste sábado, depois de acordar com barulho de uma briga na frente de sua casa, perto do Campo Espirro, em Anastácio. Segundo a polícia, ao abrir a porta para ver o que estava acontecendo, a vítima levou um golpe violento, que quase a desmaiou.
Em seguida, o morador saiu de casa às pressas, para evitar que fosse atacado novamente, e pediu ajuda no pronto-socorro de Aquidauana. Ele disse que não se recorda quem o agrediu e como teria recebido o golpe. Após receber pontos, foi liberado para denunciar o caso à Polícia Civil.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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