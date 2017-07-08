Ao verificar briga na frente de casa, idoso é agredido na cabeça

Idoso de 71 anos foi agredido na madrugada deste sábado, depois de acordar com barulho de uma briga na frente de sua casa, perto do Campo Espirro, em Anastácio. Segundo a polícia, ao abrir a porta para ver o que estava acontecendo, a vítima levou um golpe violento, que quase a desmaiou.



Em seguida, o morador saiu de casa às pressas, para evitar que fosse atacado novamente, e pediu ajuda no pronto-socorro de Aquidauana. Ele disse que não se recorda quem o agrediu e como teria recebido o golpe. Após receber pontos, foi liberado para denunciar o caso à Polícia Civil.