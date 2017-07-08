Traficante levava maconha para SP e GO dentro de banheiros químicos

A Polícia Federal apreendeu ontem quase três toneladas de maconha que estavam escondidas em banheiros químicos. O caminhão que transportava o material estava estacionado em um posto de combustíveis localizado na BR-163, saída de Campo Grande para São Paulo.



Após denúncia anônima, o motorista, de 28 anos e morador em Rondônia, foi preso e conduzido à Superintendência Regional da PF, na Capital, juntamente com o caminhão e os banheiros químicos. Lá, a droga foi retirada dos banheiros químicos e pesada, totalizando 2.915,5 quilos de maconha, que seriam levados para as cidades de Goiânia (GO) e Indaiatuba (SP).