Empresa que transportava 13 toneladas de sucata de bateria é multada

Durante fiscalização, policiais militares Ambientais de Mundo Novo apreenderam ontem (8) à tarde, um caminhão transportando uma carga com 13 toneladas de sucatas de baterias usadas (produtos perigosos) ilegalmente. O transporte do material perigoso era efetuado sem a licença ambiental. A carga seguia de Ponta Porã para a cidade de Londrina (PR).



O veículo carregado com o material perigoso para o ambiente, pertencente a uma empresa com domicílio jurídico em Londrina foi apreendido e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, juntamente com o condutor. A empresa responsável pelo transporte foi multada em R$ 4.940,00.



Os responsáveis pela empresa e o condutor responderão por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.