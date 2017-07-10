Capotamento na BR-262 deixa um morto e mais quatro pessoas feridas

Um homem de 37 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas depois de capotamento na rodovia BR-262. De acordo com as informações dos bombeiros, o acidente aconteceu a 10 km de Miranda.

O rapaz que morreu ficou preso nas ferragens e teve de ser retirado com a ajuda de um desencarcerador, as demais vítimas foram levadas para o hospital em Miranda. a pista chegou a ser interdita e levada para evitar novos acidentes. Uma grande quantidade de óleo e sangue ficou depositada no local.

O acidente aconteceu por das 18h15 de sexta-feira (7). O fluxo de veículos teve de ser controlado no local da ocorrência que foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar.