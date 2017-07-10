Capotamento na BR-262 deixa um morto e mais quatro pessoas feridas

Miranda
Rapaz de 37 anos que morreu no acidente ficou preso nas ferragens
Um homem de 37 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas depois de capotamento na rodovia BR-262. De acordo com as informações dos bombeiros, o acidente aconteceu a 10 km de Miranda.
O rapaz que morreu ficou preso nas ferragens e teve de ser retirado com a ajuda de um desencarcerador, as demais vítimas foram levadas para o hospital em Miranda. a pista chegou a ser interdita e levada para evitar novos acidentes. Uma grande quantidade de óleo e sangue ficou depositada no local.
O acidente aconteceu por das 18h15 de sexta-feira (7). O fluxo de veículos teve de ser controlado no local da ocorrência que foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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